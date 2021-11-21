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Общество21 ноября 2021 11:58

В Кирове 10 площадок с мусорными контейнерами перенесли на новые места

Горадминистрация выполнила перестановку по решению суда
Анастасия Калашникова
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Площадки переместили с проезжих частей по решению суда. Фото: admkirov.ru

Площадки переместили с проезжих частей по решению суда. Фото: admkirov.ru

Кировчане начали жаловаться на пропавшие со своих привычных мест мусорные баки. Оказалось, что их переставляет мэрия - по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, ранее прокуратура обратилась в суд из-за контейнеров для ТКО: многие из них стоят на проезжих частях. В частности, такая ситуация сложилась на улицах Московской, Дзержинского, Воровского, Казанской, Некрасова и других. На некоторых из них проблему решили, развернув в сторону от дороги. Однако такой вариант работает не везде, и несколько площадок придется перенести с привычного места. А именно - 10.

По утверждению мэрии, на данный момент работы по оборудованию новых мест накопления ТКО закончены.