Кировская прокуратура через суд обязала мэрию переместить мусорные баки с дорог

Площадки на нескольких улицах Кирова признали опасными из-за их расположения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове прокуратура обратилась в суд с требованием обязать властей привести некоторые контейнерные площадки города в соответствие с нормами закона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, специалисты проверяли исполнение требований закона о безопасности дорожного движения при обустройстве и содержании площадок накопления ТКО. Выяснилось, что несколько из них оборудованы таким образом, что жителям приходится выходить на проезжую часть, чтобы выбросить мусор. К примеру, таковыми оказались площадки на улицах Московской, Дзержинского, Воровского, Казанской и Некрасова.

Прокуратура обратилась в суд, который признал требования законными. Ответчик же подал апелляцию, которую отклонили. Решение суда осталось в силе и направлено судебным приставам для принудительного исполнения.