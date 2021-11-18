В Кирове в доме, где замерзали 12 семей, восстановили теплоснабжение

Сейчас в квартиры жильцов вновь вернулось тепло. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В доме №72а на Володарского восстановили нормальное теплоснабжение. Об этом сообщает администрация Кирова.

Как сообщает ведомство, причиной отсутствия отопления в квартирах жильцов стала подача ненормативная подача ресурса с внешних теплосетей. Сейчас параметры привели в норму. Жителей дома опросили, они подтверждают, что сейчас в их квартирах вполне комфортная температура.

Мэрия также отмечает, что дом №72а признали аварийным еще в 2014 году. Степень износа у него значительная, и это повлияло на подготовку к отопительному сезону. Специалисты провели ее, исходя из состояния здания. В 2022 году дом должны расселить.

Напомним, жильцы этого дома обратились к общественникам с проблемой: в их квартирах температура не поднималась выше +15 градусов. Среди обитателей есть и инвалиды, в том числе лежачие. После того, как история разлетелась по местным СМИ, администрация обратила внимание на проблему.