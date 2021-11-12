В Кирове 12 семей замерзают в собственных квартирах без отопления

В аварийном доме 1936 года постройки не работает система отопления. Фото: onf.ru

В Кирове 12 семей замерзают в аварийном доме без отопления. Температура воздуха в нем не поднимается выше +15 градусов уже сейчас. О проблеме рассказали активисты ОНФ, к которым жители обратились за помощью.

Речь идет о доме №172а по улице Володарского. Здание построили еще в 1936 году, ныне оно признано аварийным, но не расселено. Среди его жителей есть и инвалиды, причем в том числе - лежачие. Сейчас они со страхом ждут наступления серьезных холодов.

Жильцы обращались в единую дежурно-диспетчерскую службу города и свою УК - все безрезультатно. Отметим, что дом №172а по улице Володарского находился в управлении МУП «ЦКС». Однако в мае организацию признали банкротом, а в июле все дома, находившиеся в ее ведомстве, исключили из реестра. При этом жильцам продолжают приходить квитанции на оплату услуг.

Активисты направили обращение в прокуратуру по этому факту.