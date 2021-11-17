Аварию на «Галополимере» обсудили на внеочередном заседании гордумы Кирово-Чепецка

Утечка фтороводорода произошла на «Галополимере» в минувшую пятницу. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

В Кирово-Чепецке состоялось внеочередное заседание гордумы, на котором разобрали инцидент, произошедший на «Галополимере» в минувшую пятницу. Об этом сообщает местная горадминистрация.

По отчету директора предприятия Алексея Сорокожердьева, утечка фтороводорода на заводе произошла из-за нарушения технологического процесса. Общий объем газа не превысил 300 кг. Пострадавших в результате аварии нет. В Кирово-Чепецке ведется постоянный мониторинг воздушной среды, угрозы для населения и рабочих нет. Сейчас проводится проверка по факту ЧП, изучаются причины происшествия.

Депутаты отметили недостаточную коммуникацию между службами предприятия и Единой дежурной диспетчерской службой города. Глава города Елена Савина заявила, что к модернизации опасного предприятия нужен более глобальный подход и поставить вопрос перед Советом директоров.

По итогам заседания было принято решение вернуться к рассмотрению этой темы после того, как Федеральная служба Ростехнадзора вынесет заключение.