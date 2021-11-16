В Кирово-Чепецке скончалась школьница, выпавшая из окна восьмого этажа во время съемки видео

Одна из девочек выпала из окна восьмого этажа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке скончалась школьница, выпавшая из окна во время съемки видео для соцсетей. Об этом сообщает местный новостной портал «Чепецк.РУ».

ЧП произошло 11 октября. В тот день две пятиклассницы снимали видео для популярной соцсети TikTok. Судя по всему, обе девочки стояли на подоконнике, и в какой-то момент одна из них выпала из окна. После падения с высоты восьмого этажа она осталась жива, но получила серьезные травмы, и ее срочно госпитализировали.

Все это время школьница находилась в больнице в тяжелом состоянии. Сегодня, как передает портал, стало известно, что врачам не удалось ее спасти, несмотря на все усилия.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.