В Верхошижемском районе 22-летний парень погиб в ДТП

В результате аварии один человек погиб и еще два получили травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области молодой парень погиб в ДТП. Об этом сообщили в областной ГИБДД.

Смертельная авария произошла 14 ноября в 21.31 в Верхошижемском районе. На 7 км трассы «Среднеивкино-Нижнеивкино» ВАЗ-21033 вылетел с трассы в кювет и опрокинулся. В результате 22-летний пассажир легковушки погиб. Еще два молодых человека 23 и 26 лет, находившиеся в машине, получили травмы, степень тяжести не уточняется. Известно, что у водителя не было прав управления транспортным средством.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие три дня в Кировской области произошло 14 ДТП. В них погибли двое человек и пострадали 14.