В Кирове УАЗ насмерть сбил молодую девушку

Происшествие случилось поздней ночью на улице Лепсе. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове «УАЗик» насмерть сбил молодую девушку. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Смертельная авария произошла ночью 14 ноября, в 03.25, у дома №51а по улице Лепсе. По предварительным данным, 22-летняя девушка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Ее сбил УАЗ-3303, которым управлял 34-летний мужчина. Скорее всего, водитель не заметил девушку в темноте и не успел остановиться. Кировчанка погибла на месте.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв. Устанавливаются все условия и причины совершения ДТП.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.