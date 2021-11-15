Кировчанин, выбросивший младенца с балкона пятого этажа, попытался обжаловать свой приговор

Мужчина забил ребенка кулаками и выбросил с пятого этажа. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове мужчина, выбросивший ребенка с балкона пятого этажа и получивший свой приговор, попытался обжаловать это решение. Суд оставил его без изменений. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о жутком происшествии, случившемся 11 мая 2021 года. 42-летний кировчанин выпивал у своей знакомой, и в какой-то момент та отлучилась за добавкой. Ее полуторагодовалый ребенок проснулся и стал плакать. Мужчина несколько раз ударил мальчика по голове, после чего выбросил его с балкона пятого этажа.

Суд вынес кировчанину приговор - 18 лет и 15 дней в колонии строгого режима плюс ограничение свободы на один год. Приговор показался мужчине несправедливым, и он попытался его обжаловать. Однако апелляцию отклонили, оставив решение в силе.