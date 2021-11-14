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Общество14 ноября 2021 14:32

В Кирове в доме, где замерзают 12 семей, восстановят теплоснабжение

Мэрия обещает, что это произойдет в ближайшее время
Анастасия Калашникова
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Вскоре тепло вернется в квартиры жильцов.

Вскоре тепло вернется в квартиры жильцов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дом №72а по улице Володарского вернется тепло. Мэрия Кирова пообещала восстановить снабжение в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали о 12 семьях, замерзающих в этом доме. Температура воздуха в квартирах не поднимается выше +15 градусов. Среди жильцов есть и инвалиды, в том числе лежачие. И все они со страхом ждут надвигающихся холодов.

После публикаций в СМИ горадминистрация отреагировала на проблему. По данным мэрии, причиной похолодания в квартирах кировчан стала «подача ненормативных параметров с наружных сетей теплоносителя». В течение пятницы специалисты регулировали гидравлические режимы. Ведомство обещает, что в ближайшее время в доме №72а снова станет тепло.