У жителей Кирова проверили подсобные хозяйства на предмет птичьего гриппа

За день проверили почти 800 голов куриц в личных подсобных хозяйствах Кирова. Фото: admkirov.ru

Представители Октябрьского терруправления и специалисты станции по борьбе с болезнями животных провели рейд личных подсобных хозяйств. За день удалось осмотреть почти 800 голов домашней птицы. Об этом рассказали в администрации Кирова.

Переносчиков птичьего гриппа на сей раз искали в поселке Ганино, деревнях Сергеево, Севастьяновы, Верещагино и слободе Лянгасы. У подозрительных животных взяли пробы биологического материала для лабораторного исследования.

Напомним, что 28 октября в Зуевском районе выявили высокопатогенный птичий грипп. Очаг выявили на местном сельхозпредприятии. В тот день от инфекции погибло сразу 800 куриц. Дороги, ведущие к заводу, перекрыли и развернули КПП. Всю продукцию птицефабрики ООО «Зуевское любимое» изъяли из магазинов и уничтожили.