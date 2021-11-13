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Общество13 ноября 2021 17:11

У жителей Кирова проверили подсобные хозяйства на предмет птичьего гриппа

Профилактические мероприятия станут регулярными
Алексей Романов
Алексей Романов
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За день проверили почти 800 голов куриц в личных подсобных хозяйствах Кирова. Фото: admkirov.ru

За день проверили почти 800 голов куриц в личных подсобных хозяйствах Кирова. Фото: admkirov.ru

Представители Октябрьского терруправления и специалисты станции по борьбе с болезнями животных провели рейд личных подсобных хозяйств. За день удалось осмотреть почти 800 голов домашней птицы. Об этом рассказали в администрации Кирова.

Переносчиков птичьего гриппа на сей раз искали в поселке Ганино, деревнях Сергеево, Севастьяновы, Верещагино и слободе Лянгасы. У подозрительных животных взяли пробы биологического материала для лабораторного исследования.

Напомним, что 28 октября в Зуевском районе выявили высокопатогенный птичий грипп. Очаг выявили на местном сельхозпредприятии. В тот день от инфекции погибло сразу 800 куриц. Дороги, ведущие к заводу, перекрыли и развернули КПП. Всю продукцию птицефабрики ООО «Зуевское любимое» изъяли из магазинов и уничтожили.