Кировчанина, севшего за руль в нетрезвом виде, приговорили к исправительным работам

Приговор суда пока не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове вынесли приговор мужчине, которого повторно поймали за езду в нетрезвом состоянии. Водителя наказали 200 часами исправительных работ, а также почти на 2 года забрали у него права и выписали штраф в 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Сотрудники надзорного органа установили, что 28 августа 2021 года, осужденный ехал на автомобиле «ГАЗ» по улице Воровского в состоянии алкогольного опьянения. Наличие спирта в крови подтвердило специальное тестирование.

Учитывая тот факт, что мужчина уже попадался за вождение в нетрезвом состоянии, на него завели уголовное дело. Во время вынесения приговора судья учел все смягчающие обстоятельства. Решение пока не вступило в законную силу.