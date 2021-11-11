В Кировской области с начала года задержали более трех тысяч пьяных водителей

Девяносто водителей получили реальные сроки за вождение в нетрезвом виде. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кировской области 90 водителей посадили за вождение в нетрезвом виде. Все они попались на этом нарушении вторично. Статистику приводит региональная ГИБДД.

За 10 месяцев 2021 года сотрудники Госавтоинспекции задержали 3400 пьяных автомобилистов, из них 463 сели нетрезвыми за руль повторно. Суды вынесли 349 обвинительных приговоров, и в 90 случаях водителям назначили вполне реальные сроки лишения свободы - от четырех месяцев до двух лет. Прав они, конечно, также лишились.

По данным ГИБДД, неравнодушные жители региона также помогают ловить пьяных водителей. Так, по их наводкам в 2021 году задержали более 200 нетрезвых автомобилистов.

Кировчанам напоминают: за подобное нарушение на первый раз грозит лишение прав сроком на полтора-два года и штраф в размере 30 тысяч рублей. Во второй раз водитель, севший за руль пьяным, можем попрощаться со свободой.