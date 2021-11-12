На чепецком предприятии произошел выброс фтороводорода

Спасатели локализовали выброс на промплощадке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирово-Чепецке произошло ЧП на местном предприятии «Галополимер»: случился выброс фтороводорода. Об этом сообщила городская администрация.

ЧП произошло сегодня, 12 ноября, в 11.50 в цехе №144. Как сообщает ведомство, это была внештатная ситуация. Выброс локализовали в течение часа службы МЧС, работавшие на промплощадке. К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Специалисты взяли пробы воздуха. По результатам анализов, опасности для населения нет.

Напомним, год назад на «Галополимере» произошло другое ЧП: семеро работников предприятия отравились соединениями фтора. Четверо из них скончались, двоим был причинен тяжкий вред здоровью. Подробнее - здесь.