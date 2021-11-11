Из-за перенастройки светофоров в Кирове образовались огромные пробки

Донастроить светофоры на проблемных перекрестках должны в ближайшее время. Фото: admkirov.ru

Жители Кирова в последнее время все чаще стали жаловаться на пробки на главных перекрестках города. Речь идет о пересечении улиц Ленина-Тимирязева, Производственная- Щорса, Московская-Менделеева. Ситуацию под свой контроль взял губернатор Игорь Васильев. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По словам главы администрации Дмитрия Осипова, на данных перекрестках недавно обновили работу светофоров. Сделано это было для предотвращения ДТП. На сегодняшний день разработаны проекты организации движения, проведено моделирование ситуации после изменения временных интервалов электронных регулировщиков.

Игорь Васильев поручил завершить все донастроичные работы в кротчайшие сроки. Губернатор также дал указание разработать проектно-сметную документацию на расширение перекрестков города Кирова и увеличение количества полос движения для их разгрузки.