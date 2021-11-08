В Кирове на перекрестке Производственной и Щорса образовалась громадная пробка

Дополнительную секцию светофора установили из-за участившихся аварий. Фото: admkirov.ru

В понедельник, 8 ноября, кировские водители пожаловались на заторы в районе перекрестка улиц Производственной и Щорса. Пробки образовались из-за того, что автомобилисты пока не привыкли к новым условиям. Об этом сообщили в администрации города.

На место выезжали специалисты. По их словам, светофор недавно оборудовали дополнительной секцией, позволяющей беспрепятственно поворачивать налево. Кроме того, на данном дорожном участке организовано движение по полосам.

Интервал работы зеленой стрелки задали после длительного мониторинга автомобильного трафика. Если изменить время, то это приведет к образованию заторов на других улицах.

При включении зеленой стрелки водителям, которые двигаются в прямом направлении, рекомендуют не занимать крайнюю левую полосу. Это поможет избежать дополнительного скопления машин и увеличит пропускную способность перекрестка.