Кировчане смогут улететь в Москву новыми рейсами

Прибывать самолеты будут в аэропорт Домодедово Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 20 ноября авиакомпания RedWings начнет выполнять рейсы из Кирова в Москву. Перелеты запланированы до четырех раз в неделю.

Из Кирова рейсы ожидаются по понедельникам, четвергам и субботам с вылетом в 06.25 и прибытием в Москву в 08.20. Также по вторникам, четвергам и субботам с вылетом из Кирова в 16.20 и прибытием в столицу в 18.05.

Обратно из московского аэропорта Домодедово вылеты планируются по средам, пятницам и воскресеньям в 21.45 с прибытием в 23.20. Кроме того, рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам с вылетом из Москвы в 13.45 и прибытием в Киров в 15.20.

Напомним, что авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на зимний период. Рейсы запланированы два раза в неделю.