Из Кирова в Сочи: авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на зимний период

В 2021 году жителям Кировской области стали доступны четыре новых авиамаршрута. Фото: pobedilovo.com

Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов в Сочи на зимний период с 31 октября 2021 по 24 марта 2022 год. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Авиарейсы запланированы два раза в неделю: вторник и воскресенье. Планируется, что вылет из Сочи будет происходить в 7.55, время в пути 3 часа. Из Кирова - в 11.25. Стоимость билета от 4 тысяч рублей.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Напомним, что в 2021 году жителям Кировской области стали доступны четыре новых авиамаршрута: в Екатеринбург, Калугу, Уфу, Сочи и Калининград.