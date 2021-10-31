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Происшествия31 октября 2021 9:56

В Кирове на переходе сбили 12-летнюю девочку: ребенка увезли с травмами в больницу

Сейчас проводится проверка по факту аварии
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
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ДТП произошло на улице Подгорной. Фото: vk.com/gibdd43

ДТП произошло на улице Подгорной. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 30 октября, на улице Подгорной в Кирове пострадала 12-летняя девочка. Она переходила дорогу по пешеходному переходу в районе дома №9.

Как отметили в региональной ГИБДД, в 16.45 ее сбил водитель автомобиля «Иж Ода». Девочка получила травмы, ее увезли в медучреждение.

Сейчас по факту ДТП организована проверка. Ее результаты взяты на контроль прокуратурой Кировской области.

Напомним, что на улице Щорса в Кирове пострадали двое детей. Водитель машины не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения.