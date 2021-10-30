В ДТП на Щорса пострадали двое детей

Водитель врезался в опору уличного освещения. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 29 октября, на улице Щорса в Кирове произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили в областной ГИБДД, в 10.50 31-летний водитель «Тойоты Авенсис» врезался в опору уличного освещения.

Авария случилась в районе дома №117/6. В результате, три пассажира автомобиля получили травмы. В том числе, пострадали четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка.

По факту ДТП проводится проверка. Ее результаты контролирует прокуратура Кировской области.