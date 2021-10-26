Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье26 октября 2021 15:52

В Кировской области скончались две беременные женщины, заболевшие коронавирусом

Количество «тяжелых» пациентов продолжает расти
Ангелина Табрисова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ситуация с коронавирусом в нашем регионе остается непростой.

Ситуация с коронавирусом в нашем регионе остается непростой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Кировской области остается весьма напряженной. По информации регионального правительства, количество «тяжелых» пациентов в больницах растет. Кроме того, одна из особенностей текущей волны пандемии - быстрое развитие заболевания. Уже через 2-3 дня пациенту необходима госпитализация.

Стоит отметить также, что молодые люди стали тяжелее болеть коронавирусом. В больницах возросло количество беременных пациенток, заразившихся COVID-19. По данным областного правительства, двух из них не удалось спасти: женщины скончались в больнице.

Всего на данный момент коечный фонд для заболевших коронавирусом превышает 5800 мест. Система здравоохранения работает на пределе возможностей.

Напомним, с 25 октября в Кировской области ввели в действие QR-коды, без которых теперь невозможно попасть в большинство общественных мест. Это также еще одна мера, призванная сдержать распространение болезни. Подробнее - здесь.