В Кировской области скончались две беременные женщины, заболевшие коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в нашем регионе остается непростой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Кировской области остается весьма напряженной. По информации регионального правительства, количество «тяжелых» пациентов в больницах растет. Кроме того, одна из особенностей текущей волны пандемии - быстрое развитие заболевания. Уже через 2-3 дня пациенту необходима госпитализация.

Стоит отметить также, что молодые люди стали тяжелее болеть коронавирусом. В больницах возросло количество беременных пациенток, заразившихся COVID-19. По данным областного правительства, двух из них не удалось спасти: женщины скончались в больнице.

Всего на данный момент коечный фонд для заболевших коронавирусом превышает 5800 мест. Система здравоохранения работает на пределе возможностей.

Напомним, с 25 октября в Кировской области ввели в действие QR-коды, без которых теперь невозможно попасть в большинство общественных мест. Это также еще одна мера, призванная сдержать распространение болезни. Подробнее - здесь.