В Омутнинске подросток пострадал в столкновении двух автомобилей

Авария произошла на улице Трудовых Резервов. Фото: vk.com/gibdd43

В Омутнинске 17-летний подросток пострадал в ДТП. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Авария произошла 24 октября в 07.50. У дома №4 на улице Трудовых Резервов столкнулись «Лада Гранта» и «ВИС». Как сообщает ведомство, в результате аварии несовершеннолетний получил травмы. Оба водителя не пострадали. По чьей вине произошло ДТП, не сообщается. Степень тяжести полученных травм также неизвестна.

Всего за минувшие три дня, с 22 по 24 октября, на дорогах Кировской области произошло 11 автомобильных аварий. В них пострадали 14 человек. Погибших нет.

Региональная Госавтоинспекция также опубликовала статистику по ДТП и правонарушениям за прошедшие выходные. Подробнее об этом можно прочитать здесь.