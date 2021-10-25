За выходные в Кировской области поймали 29 пьяных водителей

Автоинспекторы пресекли почти три тысячи нарушений ПДД. Фото: vk.com/gibdd43

С 22 по 24 октября на дорогах Кировской области пресекли 2934 нарушения ПДД. В частности, поймали 29 водителей - пьяных либо отказавшихся от медосвидетельствования. Кроме того, по информации региональной ГИБДД, автоинспекторам попались 24 автомобилиста-бесправника.

За этот же период в области произошло 11 ДТП, в которых пострадали 14 человек. Шесть происшествий из этого числа произошли в Кирове, в них травмы получили семеро участников дорожного движения, в том числе четыре пешехода. В пяти авариях, случившихся в районах региона, пострадали семь человек, среди которых - один велосипедист.

По статистике областной ГИБДД, чаще всего аварии были связаны со столкновением машин и съездом с проезжей части. Основные нарушения ПДД - выезд на «встречку», несоответствие скоростного режима погодным и дорожным условиям.