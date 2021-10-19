К поискам 38-летней чепчанки, пропавшей 10 октября, подключилась полиция

Пропавшую чепчанку продолжают искать. Фото: 43.мвд.рф

Продолжаются поиски 38-летней женщины из Кирово-Чепецка, пропавшей девять дней назад. Юлия Кисарева ушла из дома 10 октября, и с тех пор информации о ее местонахождении нет.

О розыске сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Сейчас к нему подключилась полиция. По информации ведомства, кировчанка может находиться в Октябрьском районе Кирова.

Приметы пропавшей:

- на вид около 35-38 лет, рост около 160-163 см, полного телосложения, темно-русые короткие волосы, карие глаза;

- была одета в синие джинсы, фиолетовую куртку, черные кроссовки; с собой - коричневый рюкзак.

Если вам известно, где находится Юлия Анатольевна, сообщите об этом по номерам: (8332) 674-308, 674-325, 36-16-22, 89539481177 или 02 (102) либо на горячую линию «Лизы Алерт»: 8-800-700-54-52.