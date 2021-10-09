В Кирово-Чепецке третьи сутки продолжаются поиски 38-летней женщины

О местонахождении чепчанки ничего не известно с 7 октября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят помочь в поиске 38-летней жительницы Кирово-Чепецка. В последний раз Юлию Кисареву видели в четверг, 7 октября. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры составили приметный портрет пропавшей. Рост Юлии Анатольевны 163 см. У нее плотное телосложение, коротко стриженные темно-русые волосы и карие глаза. Была одета в куртку фиолетового цвета, синие джинсы и черные кроссовки. С собой взяла коричневый рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.