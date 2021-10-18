В Уржумском районе обнаружили бешеную лису

Ветеринарно-санитарная экспертиза подтвердила бешенство у лисицы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Уржумском районе выявили больную бешенством лисицу. Информацию сообщает областное Минохраны окружающей среды.

Сейчас на территории Савинского сельского поселения проводят комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства. Занимаются этим специалисты государственной ветеринарной службы.

Напомним, ранее мы писали об аналогичной ситуации в Вятскополянском районе. В селе Ершовка в начале октября обнаружили заболевшую бешенством собаку.

Региональное Минохраны окружающей среды также сообщает о снятии карантина по трихинеллезу на территории Унинского района. Распоряжение об отмене ограничительных мероприятий можно скачать здесь.