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Общество13 октября 2021 16:32

В Вятскополянском районе выявили больную бешенством собаку

Диагноз подтвердили 8 октября
Маргарита Акагиева
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Заболевшего животного выявили в одном из сел Вятскополянского района.

Заболевшего животного выявили в одном из сел Вятскополянского района.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировской области выявили собаку, заболевшую бешенством. Как сообщает региональное управление ветеринарии, это уже девятый подобный случай за год.

Больную собаку обнаружили в селе Ершовка Вятскополянского района. Диагноз подтвердили 8 октября. Сейчас на этой территории проводятся мероприятия по локализации и ликвидации бешенства животных.

Кировчанам напоминают о необходимых действиях по предупреждению заболевания:

- своевременная вакцинация питомцев от бешенства;

- в случае укуса животным - срочно обратиться в больницу по месту проживания. Владельцу питомца - предоставить его в ветеринарную службу;

- не подходить к диким животным, заходящим в населенные пункты, не пытаться отловить их самостоятельно и не подпускать к ним детей;

- при подозрении на заболевание животного бешенством срочно сообщайте об этом в ветеринарную службу по месту проживания.

Признаки заболевшего животного: агрессивное поведение, слюнотечение и параличи, случаи контакта животных с больными и подозреваемыми в заболевании бешенством восприимчивыми зверями, обнаружение их тел, в том числе погибших на дорогах, а также со следами укусов и ослюнения.