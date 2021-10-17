От кировчан ждут предложений по обращению с ТКО

Сейчас идут обсуждения откорректированной схемы обращения с ТКО. Фото: Станислав Надалинский

В Кировской области идут общественные обсуждения проекта откорректированной территориальной схемы обращения с ТКО. Информация об этом появилась на сайте регионального Минохраны окружающей среды.

Обсуждения продлятся до 13 ноября 2021 года. Свои предложения может внести любой желающий. На данный момент проект представлен на сайте министерства. Посмотреть его можно по этой ссылке.

Свои предложения и замечания кировчан просят направлять в Минохраны окружающей среды Кировской области:

- по e-mail: depgreen43@mail.ru;

- по почте: 610002, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 17.

Напомним, ранее мы писали, что в Кирове завершился пилотный проект по сбору РСО, запущенный в нескольких населенных пунктах. Подробнее - здесь.