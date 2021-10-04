В Кирове завершился пилотный проект по раздельному сбору вторсырья

Контейнеры для РСО стояли в Радужном, Лубягино и ЖК «Васильки». Фото: Анастасия РОМАНОВА

В Кирове завершился пилотный проект по раздельному сбору мусора. Регоператор «Куприт» снял с площадок контейнеры для сбора вторичного сырья в Радужном, Лубягино и ЖК «Васильки». Об этом сообщил участник рабочей группы по РСО Павел Вахрушев в паблике «Радужный NEWS».

По словам активиста, решение вполне понятно: проект приносил «Куприту» ежемесячный убыток, исчисляемый десятками тысяч рублей, а дотаций регоператору не предположено ни федеральным, ни областным законодательством. «Поэтому итог, увы, закономерен», - подытожил кировчанин.

Павел Вахрушев также поблагодарил жителей трех населенных пунктов за участие в проекте, а активистов - за вклад и организацию.