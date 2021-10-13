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Общество13 октября 2021 17:54

В Кирове из-за прорыва трубы временно перекрыли улицу Цеховую

Работы планируют завершить в течение недели
Маргарита Акагиева
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С 13 октября на месте аварии начинаются земляные работы.

С 13 октября на месте аварии начинаются земляные работы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове на улице Цеховой прорвало трубу. Как сообщает горадминистрация, авария произошла в районе дома №12.

Участок поврежденного трубопровода проходит под проезжей частью, поэтому с сегодняшнего дня начинаются земляные работы. Сам отрезок дороги, соответственно, перекрыли на время проведения раскопок. Устранить аварию и восстановить благоустройство планируют в течение недели. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Напомним, что буквально накануне такой же казус произошел на улице Пятницкой. Участок дороги, где это произошло, перекрыли на примерно такой же срок. Подробнее - здесь.