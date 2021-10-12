В Кирове на Пятницкой улице прорвало трубу: участок дороги перекрыт

Дефектная труба находится под проезжей частью, поэтому участок дороги перекроют. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове на улице Пятницкой произошел разрыв трубопровода. Об этом информирует горадминистрация.

Коммунальная авария произошла сегодня, 12 октября, около 11.30. Теплотрасса, где произошел дефект, находится под проезжей частью, поэтому участок дороги от дома №115 по улице Пятницкой до улицы Горбуновой перекроют. Ремонт труб и восстановление благоустройства планируют провести за неделю - до 18 октября.

Напомним, ранее мы писали, что в Кирове наконец открыли проезд по улице Казанской. Участок дороги был перекрыт из-за ремонта теплотрассы с августа по октябрь. Подробнее - здесь.