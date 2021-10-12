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Общество12 октября 2021 10:43

В Кирове открыли проезд по улице Казанской, перекрытой из-за ремонта теплосетей

Движение разрешили вечером 11 октября
Маргарита Акагиева
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Последние работы на участке закончили в понедельник, 11 октября. Фото: пресс-служба кировского филиала ПАО «Т Плюс»

Последние работы на участке закончили в понедельник, 11 октября. Фото: пресс-служба кировского филиала ПАО «Т Плюс»

В Кирове открыли движение по улице Казанской, закрытой на время реконструкции теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Т Плюс».

Работы на участке между улицами Спасской и Горбачева велись с 3 августа по 11 октября. В последний день ремонта подрядчик завершил благоустройство дороги. Тем же вечером движение по улице наконец разрешили.

Компания сообщает, что за полтора месяца реконструкции рабочие обновили более 300 метров трубопровода. Стоимость ремонта составила 20 миллионов рублей. В «Т Плюс» также заявили, что этот участок не потребует реставрации минимум 30 лет, соответственно, раскопок также быть не должно.

Всего в 2021 году компания модернизировала более 40 км магистральных и квартальных трубопроводов, как сообщили в пресс-службе.