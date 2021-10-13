Сотрудники и воспитанники детсада в Кирово-Чепецке помогли местному зоопарку

Для живущих в зоопарке зверьков передали матрасы. Фото: vk.com/bel_veter

В Кирово-Чепецке сотрудники и воспитанники детского сада помогли местному парку активного отдыха. Информация появилась в паблике организации.

Как сообщают сотрудники парка, воспитатели детсада №5 передали для утепления вольеров животных списанные матрасы. Напомним, в организации находится зоосад, где нашли приют различные животные, которые не смогут выжить в дикой природе. Так, в нем заботятся о нутриях, песцах, выкупленные у зверохозяйств лисы и другие.

Кроме того, на днях в этом же дошкольном учреждении прошла акция «Добрый урожай». Дети, их родители и персонал садика собрали сезонные фрукты и овощи, которые передали в зоопарк.

- Мы понимаем, сколько труда вложено в такой урожай, и благодарны каждому, кто решил поделиться с животными. Спасибо всем, кто не остался равнодушным! - пишут работники в группе парка.