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Общество5 августа 2021 10:42

В Кирово-Чепецке появился первый в области зоосад

Лицензию на эту деятельность местный парк получил 2 августа
Маргарита Акагиева
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Парк стал первой в области организацией, получившей лицензию зоосада. Фото: vk.com/bel_veter

Парк стал первой в области организацией, получившей лицензию зоосада. Фото: vk.com/bel_veter

В Кировской области появился первый лицензированный зоопарк. А если быть точнее - зоосад. Разрешение получил парк активного отдыха в Кирово-Чепецке. Владельцам пришлось пройти множество проверок в течение нескольких месяцев, о чем они рассказали в своем паблике ВКонтакте.

При этом отмечается, что в парке находятся только те зверьки, которые не смогут выжить в дикой природе. К примеру, в новоявленном зоосаду нашли приют нутрии, норки, песцы и лисы, которых владельцы парка выкупили у зверохозяйств, чтобы тех не пустили на мех.

В посте также сообщается, что сейчас начинается расширение зоосада, количество животных увеличится. В парке строятся новые вольеры для зверьков.

Отметим, что организация действовала на основании Федерального Закона, по которому все зоопарки до 1 января 2022 года обязаны получить лицензию.