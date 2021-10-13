В Лузе сотрудник почтамта украл более миллиона рублей

Работник почтамта прикарманил вверенные ему деньги. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Лузе почтальон украл более миллиона рублей с места работы. Об этом рассказали в областном Следственном комитете.

Как сообщает ведомство, на преступление пошел один из сотрудников Лузского почтамта. Летом 2021 года он прикарманил вверенные ему деньги. Сумма превысила 1,2 миллиона рублей. По факту хищения возбудили уголовное дело. На данный момент его расследование продолжается, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали об ограблении Феодоровской церкви в Кирове. Мужчина разбил окно и залез внутрь, после чего забрал пожертвования и скрылся. Полиция объявила вора в розыск. Подробнее об этом можно прочитать здесь.