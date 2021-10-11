В Кирове разыскивают мужчину, ограбившего церковь на набережной Грина

Мужчину объявила в розыск полиция. Фото: 43.мвд.рф

В Кирове неизвестный мужчина ограбил Феодоровскую церковь, унеся оттуда пожертвования. Теперь его разыскивает полиция, сообщает областное УМВД.

Инцидент произошел 10 октября около 03.30. Как сообщает ведомство, кировчанин разбил окно здания церкви на набережной Грина и залез внутрь, после чего украл с одной из икон пожертвованные украшения - золотые кольца, цепочки и кресты. Мужчина скрылся, однако его действия попали на камеры видеонаблюдения, установленные внутри здания.

Приметы вора: на вид 30-40 лет, среднего телосложения, был одет в светлую куртку длиной до бедра, брюки и ботинки темного цвета. Если вы узнали его - пожалуйста, сообщите в полицию по номерам: 40-60-01 или 02 (102).