В Кирове «Рено Логан» снес забор и въехал в стену дома

ДТП произошло вечером 11 октября на улице Деповской. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове иномарка врезалась в дом, забор и газопровод. Водитель отделался травмами, сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 11 октября в 20.15 на улице Деповской. По предварительным данным ведомства, «Рено Логан» съехала с дороги, врезавшись сперва в забор дома №30, а после - в фасад здания и газопровод. В результате ДТП пострадал только 24-летний водитель иномарки, однако о необходимости госпитализации ГИБДД не сообщает. Вполне возможно, что обошлось синяками и ссадинами. Об опьянении водителя также не сообщается - возможно, молодому человеку стало плохо за рулем.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП. В них погиб один человек и пострадали трое.