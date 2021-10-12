В Афанасьевском районе 26-летний парень погиб в результате ДТП

«Десятка» столкнулась с встречной «Вольво». Фото: vk.com/gibdd43

В Афанасьевском районе столкнулись две встречные легковушки. Авария оказалась смертельной. Об этом сообщили в областной ГИБДД.

ДТП произошло 11 октября в 09.20 на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». На 838 км трассы ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Вольво». Удар от столкновения оказался слишком сильным, отечественная легковушка вылетела с трассы в кювет. 26-летний водитель «десятки» погиб в результате ДТП. Как сообщает ведомство, у молодого человека не было водительских прав. О состоянии мужчины за рулем «Вольво» не сообщается.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП. В них погиб один человек и пострадали трое.