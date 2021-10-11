В Кирове на пригородных автобусах начало действовать зимнее расписание

Расписание поменялось на 28 пригородных маршрутах. Фото: vk.com/kpat43

Кировские пригородные автобусы перешли на зимнее расписание. Информацию сообщили в ОАО «КировПассажирАвтотранс».

С 11 октября 2021 года все пригородные маршруты обновили время отбытия и прибытия. Обновленное расписание появилось на сайте компании-перевозчика. Посмотреть его можно здесь. Кроме того, детальную информацию по расписаниям рейсов можно узнать через поиск билетов - также на портале КПАТ.

Всего с автовокзала выполняются рейсы по 28 пригородным маршрутам: №116, 108, 109, 121, 143, 104, 147, 149, 154, 133, 129, 158, 155, 130, 168, 107, 115, 136, 117, 146, 148, 106, 127, 160, 112, 125, 138, 101.

Напомним, мы также сообщали об отмене нескольких пригородных электричек из-за перехода на зимнее расписание. С 27 сентября отменили поезда Киров-Лянгасово-Киров и Киров-Стрижи-Киров, а с 1 октября - Киров-Великая-Киров.