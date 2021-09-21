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Общество21 сентября 2021 10:24

В Кирове из-за перехода на зимнее расписание отменят сразу несколько электричек

Пассажиров просят учесть это при планировании поездок
Алексей РомановАлексей Романов
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Отмена электричек связано со снижением спроса и пассажиропотока

Отмена электричек связано со снижением спроса и пассажиропотока

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове в связи с переходом на зимнее расписание отменят сразу нескольких пригородных поездов. Это связано с постепенным снижением спроса и пассажиропотока. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ГЖД.

Так, с 27 сентября перестанут курсировать электрички с ежедневным сообщением № 6305/6306 Киров - Лянгасово - Киров и № 6333/6334 Киров - Стрижи - Киров. С 1 октября также отменят пригородный поезд № 6614/6613 Киров - Великая - Киров.

Представители АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» просят кировчан сверять актуальное расписание на сайте.