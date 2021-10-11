В Кирове продают центр детского развития за миллион рублей

В детсаду работает сформированный состав педагогов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове продают частный детский сад, расположенный в районе Театральной площади. Готовый бизнес оценили всего в миллион рублей. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

По словам кировчанки-владелицы, помещение центра находится в аренде. В садике сформирован педагогический состав, а на места «стоит очередь». Продавец обещает помочь ввести нового руководителя в курс всех дел. «Три группы по возрастам, очень много развивающих кружков для детей. О центре только положительные отзывы!» - пишет нынешняя владелица.

Достаточно низкую цену за готовый бизнес кировчанка поставила, по ее словам, из-за срочности продажи.

Напомним, ранее мы писали, что в Кирове продают два номера газеты «Комсомольская правда» за 9 мая 1945 года. Подробнее - здесь.