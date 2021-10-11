В Кирове продают два уникальных номера «Комсомольской правды» за 50 тысяч рублей

Кировчане продают номера «Комсомолки» от 9 мая 1945 года. Фото: avito.ru

В Кирове начали продавать «уникальные» номера нашей газеты, «Комсомольской правды», за 9 мая 1945 года. А «уникальные» потому, что таких объявлений оказалось аж два. Появились оба на популярной торговой интернет-площадке.

Первое объявление вывесили на сайте 13 сентября. За новостной листок, сообщающий о Великой Победе, кировчанка запросила 50 тысяч рублей. Она отмечает, что номер «в хорошем состоянии», и что торг уместен.

Второе объявление разместил 27 сентября другой житель областного центра, завысив цену до 55 тысяч рублей за точно такой же номер. «Возможны варианты обмена», - лаконично сообщает продавец.