В Кирове автоинспекторы экстренно сопроводили роженицу в перинатальный центр

Валерий Силин и Павел Трефилов откликнулись на просьбу кировчанина, у чьей супруги внезапно начались схватки. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове госавтоинспекторы помогли роженице экстренно добраться до больницы. Об этом рассказали в областной ГИБДД.

Все произошло на днях на Советском тракте. К инспекторам ДПС Павлу Трефилову и Валерию Силину, дежурившим на седьмом километре, обратился кировчанин с просьбой о помощи. У его беременной жены, ехавшей с ним, начались схватки, и женщину необходимо было срочно доставить в роддом. Автоинспекторы откликнулись на просьбу: сопроводили автомобиль до перинатального центра с мигалками и сиренами. Правоохранители передали супругу кировчанина с рук на руки медикам и вернулись на пост.

«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ДПС, которые сопроводили мою машину до перинатального центра, куда я вез рожающую супругу. Есть хорошие и добрые люди. Спасибо большое вам!», - выразил благодарность автоинспекторам мужчина.

Напомним, недавно мы писали об аналогичном случае в Кирове: сотрудники ДПС помогли срочно добраться до больницы женщине с ребенком, срочно нуждавшимся в медицинской помощи. Подробнее - здесь.