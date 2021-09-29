В Кирове автоинспекторы сопроводили женщину с ребенком до травматологии в час пик

Автоинспекторы сами предложили помощь и сопровождали машину, в которой ехали мать с ребенком, до самой больницы. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове автоинспекторы помогли матери с трехлетним ребенком срочно добраться до больницы. Такси, в котором ехала женщина, сопровождали до самой травматологии. Об этом рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

28 сентября инспекторы ДПС Дмитрий Пестерев и Михаил Мельчаков остановили машину, в которой находилась женщина с трехлетним ребенком. Кировчанка пояснила, что ее сын срочно нуждается в помощи врачей. Такси ехало в травматологию из Чистых прудов, дело было в час пик. Автоинспекторы помогли женщине добраться до больницы вовремя, сопроводив машину до лечебного учреждения.

Кировчанка поблагодарила их за помощь и быстрое реагирование, добавив, что «без их действий ребенку бы пришлось еще долго мучиться с ужасной болью в машине». Благодарность высказал и водитель такси, подчеркнув, что инспекторы сами предложили помощь.