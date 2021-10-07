В Кирово-Чепецком районе из машины вытащили двух человек, пострадавших в массовом ДТП

На помощь пришли сотрудники МЧС и муниципальные спасатели. Фото: 43.mchs.gov.ru

Пострадавших в аварии под Кирово-Чепецком спасли. Из автомобиля с помощью специнструмента деблокировали двух человек. В операции принимались участие сотрудники МЧС и муниципальные спасатели, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Напомним, ДТП с участием сразу шести автомобилей произошло в Кирово-Чепецком районе, на повороте на деревню Кобели. На участке трассы столкнулись «Мерседес», «Калина», «Вольво» с прицепом, «Хендай» и две «Газели». По данным областной ГИБДД, в аварии получили травмы двое человек. Их пришлось «вырезать» из легковушки или же других пострадавших - не уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, причины совершения аварии уточняются. По факту ДТП проводится проверка.