В Кирово-Чепецком районе столкнулись шесть автомобилей: есть пострадавшие

На трассе столкнулись разом шесть автомобилей. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирово-Чепецком районе произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей. Информацию сообщили в областной ГИБДД.

Авария случилась 7 октября около 12 часов на 5 км трассы «Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - граница с Удмуртией». По предварительным данным, столкнулись «Мерседес», «Калина», «Вольво» с прицепом, «Хендай» и две «Газели». Каким образом это произошло - неизвестно. Как сообщает ведомство, в результате двое человек получили травмы, какой тяжести - неизвестно. Потребовалась ли пострадавшим госпитализация, также не сообщается.

В паблике «Киров без цензуры» появился пост с комментарием очевидца. Люди сообщают, что из «Лады Калины» женщину пришлось «вырезать». Кроме того, в сторону Кирово-Чепецка сейчас скапливается немаленькая пробка.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции находятся на месте происшествия. Устанавливаются все причины и условия совершения аварии. По факту ДТП проводится проверка.