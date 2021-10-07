В Кирово-Чепецке продолжается ремонт школы №7

Рабочие, помимо отопления, занимаются установкой недостающих окон. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке продолжили восстанавливать школу №7. Об этом сообщили в горадминистрации.

Сейчас первоочередная задача рабочих - запуск теплового контура, чтобы обогреть здание. На данный момент, сообщает мэрия, его детали подготовлены, проверены и зачищены. Идет подготовка к сборке узла управления отоплением. К сварочным работам специалисты приступили 6 октября. Кроме того, вдоль лестничных маршей устанавливают недостающие стеклопакеты.

Напомним, подрядчик, занимавшийся ремонтом школы №7, попросту забросил объект, и заканчивать восстановление учебного заведения приходится собственными силами. Власти намерены найти нового подрядчика. В начале 2022 года все работы должны быть закончены. Следком тем временем начал проверку по факту прекращенного ремонта.