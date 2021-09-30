В Кирово-Чепецке подрядчик, ремонтировавший школу №7, бросил объект

Для окончания ремонта в школе будут искать нового подрядчика. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кирово-Чепецке разыскивают подрядчика для окончания ремонта школы №7. Предыдущая компания прекратила работы на объекте, и контракт с ними расторгли в одностороннем порядке. Об этом рассказали в областном правительстве.

Сейчас в школе пытаются закончить необходимые работы своими силами: запустить систему отопления, завершить замену крыши и установку оставшихся окон. При этом школу не оставят недостроенной. Сейчас в планах - проектирование новой сметы, которая в кратчайшие сроки пройдет госэкспертизу, и выход на торги. Оплату за ремонт обещают увеличить в связи с ростом цен на стройматериалы. Работы должны завершиться в начале следующего года.

Между тем историей с ремонтом школы №7 заинтересовался областной Следком. Сейчас по факту прекращенных работ проходит проверка. Как оказалось, жалобы на недобросовестного подрядчика посыпались еще в мае текущего года: тот неоднократно затягивал сроки, а потом попросту прекратил какую-либо деятельность на объекте. Сейчас следователи разбираются в ситуации.