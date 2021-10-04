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Общество4 октября 2021 17:18

В Радужном из-за работ на теплосетях жители 55 домов останутся без отопления и ГВС

Ремонт дефектного участка займет два дня
Маргарита Акагиева
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Работы пройдут с 5 по 7 октября.

Работы пройдут с 5 по 7 октября.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Радужном продолжается работа по замене участка теплотрассы. Второй этап реконструкции начнется 5 октября с 7 утра, из-за чего отопление и горячая вода пропадут в 55 домах и 5 соцобъектах. Об этом сообщили в горадминистрации.

Большую часть жилфонда подключат к теплоносителю вечером того же дня, остальным придется ждать до 7 октября. График можно посмотреть здесь. Стоит отметить, что детсад №2 и школа №74 будут работать в обычном режиме, поскольку они получат тепло в течение дня. С дошкольным учреждением №22 все не так просто, поэтому ситуацию с температурой воздуха в нем обещают взять на контроль.

МУП «КТС», занимающееся работами в Радужном, уверяет, что прилагается максимум усилий для досрочного завершения ремонта. Специалистам предстоит заменить поврежденный участок длиной более ста метров.