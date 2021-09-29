Жители Радужного останутся без отопления на три дня

Работы пройдут в два этапа в течение трех дней. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Радужном сотни жителей останутся без отопления на три дня. В микрорайоне необходимо заменить поврежденный участок теплосетей. Работы разделят на два этапа: первую часть выполнят 30 сентября, вторую - с 5 по 7 октября. Об этом сообщили в горадминистрации.

На первом этапе отопление исчезнет в восьми многоквартирных домах, а также в поликлинике, детском саду №22 и центре досуга. Работы пройдут с 7 до 20 часов, после их завершения ресурс вернется в объекты.

В течение второго этапа работ 5 октября отопление отключат в 55 жилых домах и пяти объектах соцсферы. Ресурс пропадет с 7 утра. Большую часть адресов вновь подключат к теплоносителю в течение дня либо после 20 часов - к примеру, школу и детсад. Последний закроют на время ремонта, если температура воздуха понизится.

Напомним, дефект на теплосетях в Радужном обнаружили 19 сентября. Тогда в результате коммунальной аварии без ресурса остался весь микрорайон. Сейчас необходимо заменить поврежденные трубы, чтобы избежать проблем с теплоснабжением зимой.

Подробный график проведения работ можно посмотреть по этой ссылке.